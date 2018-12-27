Ordu'da Bir Çocuk Demir Kapıda Asılı Kaldı

Ordu'da atlamaya çalıştığı demir kapıda asılı kalan çocuğun yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde oyun oynayan 3 çocuktan biri, kapalı olan otomatik demir kapının üzerinden bahçeye girmeye çalıştı.

Bu esnada aniden açılan demir kapının üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı.

Demir kapıda asılı kalan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Çocuğun pantolonunun yırtıldığı olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA