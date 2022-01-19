Ordu'da bir araçta yapılan aramada 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler
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Ordu'da bir araçta yapılan aramada 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Ordu'da bir araçta yapılan aramada 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polislerin durdurduğu araçta 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde polislerin durdurduğu araçta 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan geldiği tespit edilen aracı kontrol noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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