Ordu'da bir araçta bonzai ele geçirildi
Ordu'da polis tarafından durdurulan bir araçta bonzai ele geçirildi.
20.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:43
Ordu'da polis tarafından durdurulan bir araçta bonzai ele geçirildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracın durdurulması sonucu araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU
Kaynak: İHA