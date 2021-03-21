Ordu'da binanın 6. katından düşen çocuk öldü
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Ordu'da binanın 6. katından düşen çocuk öldü

21.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:36
Ordu'da binanın 6. katından düşen çocuk öldü

Ordu'da bir binanın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'da bir binanın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, henüz belirlemeyen nedenle 11 katlı binanın 6. katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Duran'ı Ordu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Duran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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