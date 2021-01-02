Ordu'da bin fidan toprakla buluşturuldu
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Ordu'da bin fidan toprakla buluşturuldu

02.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:30
Ordu'da bin fidan toprakla buluşturuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 52 bin fidan projesi kapsamında bin fidan dikildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 52 bin fidan projesi kapsamında bin fidan dikildi.

Altınordu Belediyesince, şehirdeki yeşil alanları korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir ortam sunmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

52 bin fidan projesi çerçevesinde bugün, kentin farklı noktalarında bin fidan toprakla buluşturuldu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Durugöl Mahallesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısını da yapmaya başladıklarını söyledi.

Ordu'nun, eskiden portakal, mandalina, limon bahçeleri ile etrafa yaydığı mis gibi aromatik kokuyla anıldığını anlatan Tören, kenti tekrar mazisi, özgün kimliği ve gelenekleriyle geleceğe hazırlama sorumlulukları olduğunu belirtti.

Tören, Tarımsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu doğrultuda alanda çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Portakal, mandalina ve limon gibi toprakla buluşturduğumuz fidanlar görüntüsüyle ve etrafa yayacağı mis gibi aromatik kokusuyla Altınordu ilçemizin çehresini değiştirecek." dedi.

Etkinliğe katılan bazı mahalle sakinleri ve çocuklardan dikilen fidanlara sahip çıkmalarını isteyen Tören, "10 yıl sonra yine portakal limon ve aynı aileden gelen fidanlarla birlikte şehrimize güzellik katmasını ve baharla birlikte o güzel kokunun şehri kardeşlik kadar, birlik beraberlik kadar, kokusuyla da bizi birleştirmesini arzu ediyorum. Altınordu'muzu insana hizmet ve hürmet, çevreye ve doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışı ile her alanda geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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