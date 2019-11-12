Ordu'da bin 200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılıyor

12.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:54

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan bin 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu hizmete girecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan kız öğrenci yurdu tamamen hizmete gireceği belirtildi.

Açıklamada, 320 kişilik bloğu daha önce hizmete alınan kız öğrenci yurdunun, kalan 880 kişilik iki bloğunun da 15 Kasım'da hizmete açılacağı ifade edilerek, toplam bin 200 yatak kapasiteli yurdun tamamlanmasıyla Ordu'da kız öğrenci yurdu ihtiyacının da tamamen karşılanmış olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hizmete girecek kız öğrenci yurdunun, kapalı açık spor alanları, öğrenci çamaşırhanesi, internet ağı, kamelyalar, etüt odaları, genç ofisi, hobi bahçeleri, 6 bin metrekare bahçesi ile gençlere hizmet vereceği aktarıldı.

Kaynak: AA