Ordu'da bin 179 sürücüye ceza
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Ordu'da bin 179 sürücüye ceza

Ordu'da bin 179 sürücüye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, trafik polis ekiplerinin bir haftalık sürede yaptıkları denetimlerde toplamda bin 179 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Ordu'da, trafik polis ekiplerinin bir haftalık sürede yaptıkları denetimlerde toplamda bin 179 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir haftalık süre içerisinde meydana gelen 30 trafik kazasında 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu kapsamda, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde, 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 55 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 901 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 94 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 6 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 30 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, tüm denetimlerin kapsamında 10 bin 87 aracın kontrol edildiği, 2 bin 115 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı ve 92 aracın trafikten men edilerek, 39 araç sürücüsünün sürücü belgesinin geri alındığı bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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