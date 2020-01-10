Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı

10.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:20

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kız ve erkek çocuklarımızı hiç ayrım yapmadan hem eğitimleri hem de edepleri noktasında hayata hazırlamamız gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından organize edilen "Bilgiden Bilince" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Hayatının büyük bir bölümünün üniversitede geçtiğini belirten Erbaş, kürsünün kendileri için çok önemli olduğunu, en mutsuz anlarının kürsüden uzak kaldığı, en mutlu olduğu zamanın ise kürsüde öğrencilerle birlikte oldukları zaman olduğunu söyledi.

Üniversitelere sürekli ziyaretler düzenlediğini belirterek ilim ve bilginin önemine işaret eden Erbaş, "Bizim medeniyetimizin en önemli unsuru bilgidir. Çünkü ilk inen ayet 'ikra' diye gelmiştir. İlim bizim medeniyetimizin önemli ayaklarından biri, hatta birincisidir." dedi.

İbn-i Sina'nın yaşantısından örnekler veren Erbaş, "İbn-i Sina tıp uzmanı olduğu kadar aynı zamanda İslami ilimlerde de zirveydi. 11 yaşında hafız olmuş, iyi bir matematik öğrenmiş, tıp öğrenmiş, hem fen bilimlerin hem İslami ilimlerin zirvesi olmuş bir alimdir." diye konuştu.

Erbaş, 2019 yılında ülkede Fuat Sezgin yılı ilan edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizde de 850 kadar eseri var. İnşallah en kısa zamanda bir Fuat Sezgin Müzesi yapıp İslam bilginlerinin yapmış olduğu eserleri biz de sergileyeceğiz. İstanbul'da Gülhane Parkı'nın içerisinde onun eserleri sergilendi. İstanbul'a giden herkes Fuat Sezgin Müzesi'ni gezsin ve 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar matematikte, tıpta, fizikte ve diğer alanlarda neler yapılmış onları görsün ve iftihar etsin."

Üniversitelerde seçmeli ders havuzu önerisinde bulunan Erbaş, şöyle devam etti:

"O seçmeli ders havuzuna her fakülteden dersler konulmalı. İlahiyat Fakültesindeki bir öğrencimiz sosyoljiden, edebiyattan, matematikten dersler seçmeli. Belki merakı vardır. Tıp Fakültesinden bir öğrencimiz olurya Kuran-ı Kerim öğrenmemiş olabilir. İlahiyat Fakültesinde Kuran-ı Kerim dersini seçsin ve öğrensin. Bu bir fırsattır. Fıkıh dersini seçsin. Çünkü Müslüman doktorlarımızın İslam fıkhına ihtiyaçları var. Aynı şekilde hukuk fakültesinde öğrencilerimiz İslam Hukuku'nu seçsin. Bunların hepsi o öğrenciye ileride yarayacak. Çünkü bu toplumun gerçekleri var. O gerçekleri bilmemiz lazım. Bu durum üniversitelerde de oldukça faydalı bir metot olmuş olur."

"Kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapılmasın"

Erbaş, çocukların iyi yetiştirilmesi gerektiğine değinerek, "Kız ve erkek çocuklarımızı hiç ayrım yapmadan hem eğitimleri hem de edepleri noktasında hayata hazırlamamız gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Onları başlı başına bıraktığınız zaman nefisleri hep kötülüğe götürür. Bu istismarı önleyecek de bizleriz. İşin doğrusunu öğretmezsek milleti kandırarak menfaat elde edenlerin sayısı artıyor. Buna biz engel olacağız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak göreve geldiğinin hemen ertesinde "Din İstismarı ile Mücadele" seferberliği başlattıklarını anlatan Erbaş, onun için 25 ili ziyaret ettiğini, her gittiği ilde de en az iki gün kaldığını kaydetti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan Erbaş'a hediye verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Erbaş'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA