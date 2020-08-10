Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaşamını yitirdi.

İsmail Günaydın (17) ile S.Y. ve M.B. arasında Şahincili Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Günaydın, göğsünden bıçakla yaralandı.

İsmail Günaydın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, S.Y ve M.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA