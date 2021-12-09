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Ordu'da bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Ordu'da bıçaklar konuştu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında yaşanılan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında yaşanılan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi sahil yolu üzerinde bulunan bir bar önünde iki grup arasında tartışma sonrası S.İ.Y, E.A, A.A ile T.K ve M.C.K arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine T.K. ve M.C.K. isimli şahıslar yanlarında bulundurduğu bıçaklarla S.İ.Y. ve E.A.'ya saldırdı. Diğer şahıs olan A.A.'yı da olay yerinde darp eden T.K. ve M.C.K kavga sonrası olay yerinden kaçtı. Bacak kısımlarından aldıkları darbelerle yere yığılan S.İ.Y. ve E.A. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bıçaklı yaralama sonrası olay yerinden kaçan T.K, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, kavgaya karıştığı öğrenilen diğer şahıs M.C.K.'nın ise her yerde arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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