Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı

Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı

Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.

21.08.2019 16:12
Ordu'da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı

Ordu'nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.


İlçeye bağlı Eskiçokdegirmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 K 9107 plakalı beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Mısır tarlasına sürüklenen mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.