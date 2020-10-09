Ordu'da beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu'da 3 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta beton yol çalışması başlatıldı.

Ordu'da 3 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta beton yol çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dik ve tehlikeli virajlarla dolu güzergahlarda yapılan iyileştirme, asfalt ve beton yol çalışmalarıyla vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlandığı belirtildi.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da sürücülerin korkulu rüyası olan güzergahların engel olmaktan çıktığı vurgulanan açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarla vatandaşlara standardı yüksek ulaşım imkanları sunduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında vatandaşların konforu için özverili bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Güler, "Karadeniz Akdeniz Yolu'ndan bağlanarak, Gelinkaya ve Yeşilyurt üzerinden Yokuşdibi Mahallesi'ne uzanan bağlantı yolunun 3 bin 700 metrelik en sıkıntılı bölümünü beton yola kavuşturuyoruz. Bu yol aynı zamanda Çambaşı Yaylası'na alternatif ulaşım imkanı sunan güzergahlardan bir tanesi. Çalışmalarda büyük mesafe kat ettik. En kısa sürede hizmete açacağız." ifadesini kullandı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise "İlçemiz genelinde beton yol programı çalışmaları ve afet hasarlarının giderilmesi kapsamında Yokuşdibi, Yeşilyurt, Gelinkaya mahalleri dere yolu bağlantısı gurup yolunda beton yol çalışmaları başladı. Uzunluğu 3 bin 700 metre olan beton yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli