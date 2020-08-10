Ordu'da beton mikseriyle çöp kamyonu çarpıştı: 4 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikseriyle çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
10.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:53
Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikseriyle çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Aybastı-Fatsa kara yolunda Zeki Kandır yönetimindeki 52 K 4530 plakalı beton mikseri ile Hakan Kışan'ın kullandığı 52 AAU 433 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Göksel Bayrak ile Ramazan Dikenci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA