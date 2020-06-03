Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı
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Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir benzin istasyonunun restoran bölümünde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı.

Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı
03.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:38

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir benzin istasyonunun restoran bölümünde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Keş Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait restoranda patlama meydana geldiğini belirtti.

Benzin istasyonunun arka kısmında bulunan işletmede hasar meydana geldiğini ifade eden Güney, olayın tüp patlaması olduğunun değerlendirildiğini, detaylı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Güney, restoranın yakınında sahilde gezen bir çocuğun hafif yaralandığını kaydederek, "Hayati tehlikesi yok. İlk müdahale Ünye'de yapıldı, yanık tedavisi için Samsun'a sevk edildi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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