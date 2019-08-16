Ordu'da bayramda trafik kazalarında azalma

16.08.2019 15:27

Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kazalarında azalma olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirler, yapılan etkin kontrol ve denetimler sonucu Kurban Bayramı tatili boyunca il genelindeki trafik kazalarında yaralanma ve ölüm vakalarında azalma olduğu belirtildi.

Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 54 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Bu kazalarda 101 vatandaşımız yaralanmışken 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 25 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 41 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 53,7, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 59,4 oranında azalma olmuştur." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada, bayram tatili boyunca 8 bin 661 aracın denetlendiği, kurallara riayet etmeyen bin 396 araç sürücüsüne 421 bin 833 lira para cezası yazıldığı, 97 aracın trafikten men edildiği ve 35 sürücünün belgesinin geri alındığı aktarıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde iki ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kazalarda iki vatandaşımız hayatını kaybetmişken, 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde ilimiz genelinde ölümlü trafik kazası olmamıştır. 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 17 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 39 vatandaşımız yaralanmışken 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 15 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 41 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 12 azalma, yaralanan kişi sayısında ise yüzde 5 oranında artış olmuştur."

Açıklamada, 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde il genelinde hiç ölümlü trafik kazası yaşanmaması ve yaralamalı trafik kazalarında ise ciddi oranda azalma olmasının, alınan etkin trafik tedbirlerinin yanında sürücülerin yapılan ikaz ve uyarılara uyduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA