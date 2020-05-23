Ordu'da bayram dolayısıyla mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunuyor
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Ordu'da bayram dolayısıyla mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunuyor

Ordu'da mezarlıklarda görevlilerce Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Ordu'da bayram dolayısıyla mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunuyor
23.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:12

Ordu'da mezarlıklarda görevlilerce Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamanın uygulandığı belirtildi.

Kısıtlama nedeniyle de mezarlık ziyaretlerinin yapılamadığı aktarılan açıklamada, bu nedenle de Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 19 ilçede ekipler kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, arife ve bayram süresince asri mezarlıklarda görev alan ekiplerin, kabir ziyaretleri yapamayan vatandaşlar için bugün mezarlıklara giderek Kur'an-ı Kerim okuduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tüm mezarlıklarda Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar Kur'an-ı Kerim okunacağını belirtti.

Arife günü sabahın ilk saatlerinden itibaren ekiplerin mezarlıklarda hazır bulunduklarını aktaran Güler, "Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Mezarlıklar konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. 3 bin 529 mezarlıkta bayram öncesi bakım ve onarım çalışmalarını da tamamladık." ifadesini kullandı.

Güler, şehit mezarlarının bakımlarının yapıldığı, yanı başlarında yer alan Türk bayraklarının da yenilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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