Ordu'da başına metal cisim isabet eden doktor ağır yaralandı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde başına metal cisim isabet etmesi sonucu ağır yaralanan doktor tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın başına, nereden geldiği belli olmayan metal cisim isabet etti.

Fatsa'da özel bir hastanede görev yapan Serarslan'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Evde ilk müdahalesi yapılan doktor, ilçedeki özel hastaneye, ardından Samsun'a sevk edildi.

Olayın yaşandığı evin çevresinde inceleme yapan polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında, Op. Dr. Aksın Serarslan'ın önemli bir beyin ameliyatı geçirdiğini kaydetti.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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