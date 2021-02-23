Ordu'da basın mensupları için diksiyon ve hitabet kursu açıldı
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Ordu'da basın mensupları için diksiyon ve hitabet kursu açıldı

23.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:37
Ordu'da basın mensupları için diksiyon ve hitabet kursu açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince kentte görev yapan basın mensuplarına yönelik diksiyon ve hitabet kursu açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince kentte görev yapan basın mensuplarına yönelik diksiyon ve hitabet kursu açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) tarafından açılan kursa basın mensupları ilgi gösterdi.

Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen kursta, kursiyerlere teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan 40 saatlik eğitim verilecek.

Kursta eğitim veren Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Nedim Gümüşkaya, yaptığı açıklamada, kursla karşılık tecrübe paylaşımında bulunacaklarını belirtti.

Basın mensupları için önemli bir kurs süreci geçeceğini aktaran Gümüşkaya, "Basın mensupları için Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan kursumuz başladı. Basın sektöründe diksiyon ve hitabetin önemi çok fazla. Biz de bu 40 saatlik süreci en iyi şekilde değerlendirerek karşılıklı tecrübelerimizi paylaşacağız." dedi.

Kursa katılan basın mensupları ise eğitimin faydalı olacağını dile getirerek, kursun açılmasına katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Kursun ilk gününde basın mensuplarına belediye tarafından hijyen paketi dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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