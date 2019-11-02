Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLEROrdu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor.
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER
Ordu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.Yaklaşık 80 köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi.