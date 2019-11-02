02.11.2019 16:00

Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)

YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan 80'e yakın köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi.

Kaynak: DHA