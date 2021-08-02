Ordu'da barajda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
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Ordu'da barajda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Ordu'da barajda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Topçam Barajı'nda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Topçam Barajı'nda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı.

Güven T, arkadaşlarıyla Topçam Barajı'na balık tutmaya gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Güven T, yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası Güven T, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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