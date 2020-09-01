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Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi

Denizlerde dün gece başlayan av sezonu sonrası Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi.

Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
01.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:25

Denizlerde dün gece başlayan av sezonu sonrası Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi. Balıkçılar, bu yıl palamut balığından oldukça umutlu olduklarını, şuanda tanesi 10 liradan satılan palamudun ilerleyen günlerde fiyatının düşeceğini kaydetti.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, dün gece itibariyle sona erdi. 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıl palamut olmadığını hatırlatan balıkçılar, bu yıl ise hem palamut hem de hamsi balığı açısından oldukça verimli bir avlanma sezonu geçireceklerinden umutlu olduklarını kaydettiler.

Şuanda tezgahlarda küçük boy palamutun tanesi 10 liradan satılırken balıkçılar, ilerleyen günlerde tüm balık fiyatlarının daha da düşeceğini kaydettiler. Balıkçılar ayrıca, korona virüsüne karşı balık tüketiminin direnci arttırdığını söylediler.

"Virüse karşı balık oldukça önemli"

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, dün gece itibariyle başlayan av sezonundan bu yıl umutlu olduklarını kaydettiler. İlk gün olduğu için tezgahların zayıf olduğunu ancak birkaç gün sonra tezgahlarını şenleneceğini ve fiyatların da düşeceğini ifade eden Çamaş, "Korona virüsünden dolayı satışlarımız arttı. İnsanların haftada 3 kere balık tüketmesi lazım. Virüsün en büyük düşmanı balık. Mezgit ve hamsi 25, palamut tane 10, levrek 40 kilogramı 40, çupra 35 lira. İlerleyen günlerde balık bollaşınca daha da düşecek" diye konuştu.

Balıkların şuan için az olduğunu ifade eden balıkçı Cafer Çamaş, "İnşallah artmasını bekliyoruz. Halkımız da ucuz şekilde yer, biz de kazanırız. Ancak şuan az olduğu için pahalı" dedi.

Vatandaşlar ise özellikle palamut balığını tercih ettiklerini ve ilerleyen günlerde ucuzladıkça daha çok balık tüketeceklerini kaydettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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