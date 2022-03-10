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Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

Ordu'da, 5 katlı binanın çatı kısmındaki baca yangını söndürüldü.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, 5 katlı binanın çatı kısmındaki baca yangını söndürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, elektrik ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı kısmındaki bacada çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına alırken, alanda da incelemeler yaptı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı alanda maddi hasar oluşurken, polis ekiplerin yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

Ordu'da baca yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu, İtfaiye, Ordu, 112, 3. Sayfa, Haberler

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