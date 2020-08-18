Ordu'da baba ve oğlu denizde boğulma tehlikesi geçirdi Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki plajdan denize giren Ayhan (48) ve oğlu Muhammed Furkan Avşar (19) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ayhan Avşar, durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle baygın olarak denizden çıkartıldı.

Muhammed Furkan Avşar ise Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik araması sonucu bulunarak denizden çıkartıldı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA