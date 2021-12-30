Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü - Haberler
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Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü

Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gece aynı yerde meydana gelen üst üste iki kazada bir kişi hayatını kaybetti.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde gece aynı yerde meydana gelen üst üste iki kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Perşembe Kacalı mevkisinde gece saat 00.30 sıralarında akaryakıt istasyonu karşısında iki araç çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu. Araçları olay yerinden kaldırmak amacıyla gelen çekiciye bu kez başka 52 AV 600 plakalı bir otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü Tuncay Çandır (32) kazada hayatını kaybetti. - ORDU

Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü

Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü

Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü

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