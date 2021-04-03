Ordu'da avcılara 78 bin lira ceza

Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yapan avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yapan avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, halen yaklaşık 3 bin avcının bulunduğu Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yaptığı belirlenen 56 avcı hakkında işlem yapıldı. Bu avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan 2020 yılında 9 avcılık kursu açılırken bu kurslardan 209 kişi sertifika almaya hak kazandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı