Ordu'da avcılara 78 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da avcılara 78 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da avcılara 78 bin lira ceza

Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yapan avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yapan avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, halen yaklaşık 3 bin avcının bulunduğu Ordu'da 2020 yılında yasak avlanma yaptığı belirlenen 56 avcı hakkında işlem yapıldı. Bu avcılara 78 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan 2020 yılında 9 avcılık kursu açılırken bu kurslardan 209 kişi sertifika almaya hak kazandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Ali İhsan Su Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu'da avcılara 78 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:07:52. #1.14#
title