Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu

Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadenizli balıkçıların avladığı balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadenizli balıkçıların avladığı balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla Ordu'da tekneleriyle açılarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, çok miktarda balıkla döndü.

Çeşitlerine göre tezgahlarda yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Filiz Yazkan, AA muhabirine, özellikle istavritin bol miktarda avlandığını söyledi.

İstavritin sezona 20 liradan başladığını aktaran Yazkan, bu fiyatlatın ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı Erdal Çamaş ise sezonun genelinden çok umutlu olduklarını anlattı.

Ordu'da mezgitin kilogramı 35, barbunyanın 55, çupranın ise 55 liradan satılıyor.

Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu
Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu
Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu
Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:48:05. #1.15#

title