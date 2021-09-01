Ordu'da av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları doldu

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadenizli balıkçıların avladığı balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadenizli balıkçıların avladığı balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla Ordu'da tekneleriyle açılarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, çok miktarda balıkla döndü.

Çeşitlerine göre tezgahlarda yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Filiz Yazkan, AA muhabirine, özellikle istavritin bol miktarda avlandığını söyledi.

İstavritin sezona 20 liradan başladığını aktaran Yazkan, bu fiyatlatın ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı Erdal Çamaş ise sezonun genelinden çok umutlu olduklarını anlattı.

Ordu'da mezgitin kilogramı 35, barbunyanın 55, çupranın ise 55 liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay