ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI - Haberler
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ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesindeki yol yapım çalışmalarında, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarlara ulaşılmasının ardından başlatılan arkeolojik kazıda, yeni lahit mezar bulundu.

ORDU (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesindeki yol yapım çalışmalarında, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarlara ulaşılmasının ardından başlatılan arkeolojik kazıda, yeni lahit mezar bulundu.

Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3'üncü derece sit alanında yapılan yol çalışmaları sırasında, 10 gün önce, kepçe operatörü, beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Antik Roma dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen yetkililer, mezarı açtı. Mezardan ziynet eşyaları, göz suyu şişesi, testi, kırılmış kase çıktı.

Tarihi bulgulara rastlanılan alan, güvenlik şeridiyle kontrol altına alınırken, bölgede Ordu Müze Müdürlüğü tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda yeni lahit mezara daha ulaşıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan mezar, ekiplerin yürüttüğü kazı çalışmasının ardından açıldı. Mezardan ilk belirlemelere göre, kemik parçaları ile boncuk örnekleri çıkarıldı. Alanda kazılar sürüyor.

ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI

ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI

ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI

ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI
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Haber: ORDU'DA ARKEOLOJİK KAZIDA YENİ LAHİT MEZARA ULAŞILDI - Haberler
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