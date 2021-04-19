Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
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Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti

Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde arıların soktuğu lise öğretmeni kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde arıların soktuğu lise öğretmeni kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Çelikkol, Kabadüz ilçesindeki kendisine ait kovanlıkta arıların saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Çelikkol, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelikkol'un Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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