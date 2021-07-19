Ordu'da arife gününde şehitlikler ziyaret edildi
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Ordu'da arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Ordu'da arife gününde şehitlikler ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, Kurban Bayramı arifesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua etti.

Ordu'da, Kurban Bayramı arifesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua etti.

Her bayram arifesinde olduğu gibi bugünde şehitler ve şehit yakınları yalnız bırakılmadı. Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ali Akdoğan ve çok sayıda protokol üyesi, şehit mezarlarına karanfiller bırakırken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Kurban Bayramı münasebetiyle şehitliğimizi ziyaret ettik. Şehit ailelerimizle hem bayramlaştık hem de onlarla dualar ettik. Onların haklarını ödeyemeyiz. Daha güzel günlerde daha mutlu bayramları inşallah birlikte kutlarız. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah ağzımızın tadın bozmasın. Allah daha güzel günlerde daha iyi bir şekilde bayramlaşmayı bizlere vesile kılsın" dedi. - ORDU

Ordu'da arife gününde şehitlikler ziyaret edildi
Ordu'da arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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