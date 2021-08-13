Ordu'da arazi kavgasında 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kargalı Mahallesi'nde A.Y. ve eşi H.Y. ile İ.S. ve Y.S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darbetti.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Çaybaşı ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk