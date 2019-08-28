28.08.2019 16:04

Ordu'da arazi kavgası kamerada: 5 yaralı

Yeğeninin başına sırıkla böyle vurdu

ORDU - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca-yeğen birbirine girdi. Olayda amcanın, başına sırıkla vurduğu kadın yaralandı.

İlçenin Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta, Nevin Y. evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü.

Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı odunla yeğeni Nevin Ç.'nin başına vurdu. Yaralanan Nevin Ç'nin başına 22 dikiş atıldı. Nevin Ç'nin şikayetçi olduğu amcası ile diğer 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA