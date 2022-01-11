Ordu'da aranması olan 45 şahıs yakalandı
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş denetimlerini sürdürüyor.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş denetimlerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 16 şahsa korona virüs tedbirleri, 1 şahsa açıktan alkol, 4 şahsa kumar oynamak suçundan idari işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 32'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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