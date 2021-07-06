Ordu'da aranan şahıslar yakalanıyor
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Ordu'da aranan şahıslar yakalanıyor

Ordu'da aranan şahıslar yakalanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan aranması olan 65 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ordu'da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan aranması olan 65 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 28 Haziran-4 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 2 kişiye dilencilikten, 5 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültüden, 1 kişiye rahatsız etmekten, 4 kişiye kimliğini bildirmemekten, 1 kişiye yasak tütün ve alkol satışı yapmaktan, 80 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 65 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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