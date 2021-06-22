Ordu'da aranan şahıslar yakalandı
Ordu'da değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs son bir hafta içerisinde yakalandı.
Ordu'da değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs son bir hafta içerisinde yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 7 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa gürültü yapmaktan, 2 şahsa kimliğini bildirmemekten, 1 şahsa ses tabancası kullanmaktan, 1 şahsa yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 112 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı