Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

23.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:20

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 16-22 Aralık tarihlerinde son bir haftada yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 14 şahsa dilencilik yapmaktan, 3 şahsa kumar, 16 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 4 şahsa rahatsız etme, 8 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 3 şahsa kimlik bildirmeme, 3 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan 1 işletmeye kimlik bildiriminde bulunmama, 1 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları hakkında kanuna muhalefetten olmak üzere toplam 55 şahıs hakkında Kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldı.



Çalışmalarda ayrıca değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA