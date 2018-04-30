Ordu'da Aranan Hükümlü Yakalandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süredir aranan hükümlü yakalandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süredir aranan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan A.Ş'nin (30) Bucak Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler A.Ş'yi yakalandı.
İnşaat işçisi A.Ş'nin bir süredir arandığı öğrenildi.