Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi

24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:07

Ordu'da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde haklarında değişik suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.



Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Öte yandan 22 Şubat tarihinde yapılan 'yasa dışı bahis', 'kumar-oyun makineleri' uygulamaları kapsamında Ordu İl genelinde yapılan çalışmada 509 iş yeri ve bin 731 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde 2 aranan şahıs, 1 yoklama kaçağı yakalanırken 3 iş yerine ve 2 şahsa idari işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA