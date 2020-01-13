Ordu'da aranan 55 kişi yakalandı, 8'i cezaevine gönderildi
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Ordu'da aranan 55 kişi yakalandı, 8'i cezaevine gönderildi

Ordu'da son bir haftada yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs yakalandı, 8'i cezaevine gönderildi.

13.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:27
Ordu'da aranan 55 kişi yakalandı, 8'i cezaevine gönderildi

'da son bir haftada yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs yakalandı, 8'i cezaevine gönderildi.


Ordu Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 11 kadına fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 9 şahsa dilencilik yapmaktan, 11 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa rahatsız etmeden, 3 şahsa yasa dışı bahis oyunları oynamaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.


Ayrıca toplamda değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 8'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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