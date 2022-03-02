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Ordu'da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da araması olan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu'da son bir haftada yapılan çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir haftada yapılan çalışmalarda değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 1 şahsa açıktan alkol tüketiminden, 3 şahsa kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 şahsa sarhoşluktan, 3 şahsa rahatsız etmekten Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 31'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sigara, Alkol, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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