Ordu'da arama kararı bulunan 33 kişi bir haftada yakalandı
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahsa emre aykırı davranış, 25 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 3 şahsa gürültü, 34 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.
22.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:54
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahsa emre aykırı davranış, 25 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 3 şahsa gürültü, 34 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.
Denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 33 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU
Kaynak: İHA