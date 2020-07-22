Ordu'da arama kararı bulunan 33 kişi bir haftada yakalandı Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahsa emre aykırı davranış, 25 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 3 şahsa gürültü, 34 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5 şahsa emre aykırı davranış, 25 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 3 şahsa gürültü, 34 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza kesildi. Denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 33 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU Kaynak: İHA