Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

Ordu'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçlarda uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçlarda uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçelerde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Fatsa ilçesinde aracında 102 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen kişi yakalandı.

Ünye ilçesinde ise 2 kişinin bulunduğu araçta 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2022 bütçe görüşmeleri

2022 bütçe görüşmeleri

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title