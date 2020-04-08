Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor
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Altınordu Belediyesi, Akyazı, Ordu

Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor

Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor Ordu'da, korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince özel araçlar dezenfekte ediliyor.

08.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:33

Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor

ORDU - Ordu'da, korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince özel araçlar dezenfekte ediliyor.

Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan hizmet kapsamında, Akyazı sahiline kurulan dezenfekte istasyonu ile araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Belediye ekiplerinin, güvenlik tedbirleri alarak gelen bütün özel araçları dezenfekte ettiği hizmet, 13.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Dezenfekte uygulaması kapsamında araçların bütün iç aksamı, kapı kolları ve bagajı bakterilerden arındırılırken, bu işlem yaklaşık 2 dakika sürüyor.

Vatandaşlar, korona virüsle mücadele kapsamında böyle bir uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, salgın hastalıkla mücadele kapsamında araçların da diğer günlük kullanıla eşyalar kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, ücretsiz bir şekilde araçlarını dezenfekte etmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, insanların yetkilerin yaptığı çağrılara uymaları gerektiğini de aktarıyor.

Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

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Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor
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