Ordu'da aracıyla drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 13 bin 575 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 13 bin 575 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

İlçenin Cevizdere mevkisinde aracıyla drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ünye'de kamuoyunu rahatsız eden, drift yapan şahıs ve yanındaki arkadaşının jandarma tarafından yakalandığını belirterek, "Araç sürücüsüne 13 bin 575 lira idari para cezası verilip ehliyetine el konulmuştur. Ayrıca her iki şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için idari yaptırım cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay