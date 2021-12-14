Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine A.H'nin aracını Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, 260 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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