Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı

Ordu'da aracında uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracında uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine A.H'nin aracını Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 260 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title