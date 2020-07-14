Ordu'da aracın çarptığı yaya yaralandı
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Ordu'da aracın çarptığı yaya yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'da aracın çarptığı yaya yaralandı
14.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:12

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, DEMAS kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Karaca (21), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti.

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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