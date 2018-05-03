Ordu'da AK Parti'den 67 Kişi Aday Adayı

AK Parti Ordu İl Seçim İşleri Başkanı İbrahim Hekim, 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimleri için Ordu'dan milletvekili adayı olabilmek için 67 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Milletvekili aday adaylığı sürecinin 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapıldığını, bu tarihler arasında Ordu ili için gerek il başkanlığına gerekse de genel merkeze toplam 67 milletvekili aday adayının müracaatta bulunduğunu belirtti.

İbrahim Hekim, "Kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar tüm seçimlerde rakipsiz açık ara birinci olan AK Parti aday adaylığı dönemlerinde de en çok tercih edilen parti olmuştur. 24 haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde de AK Parti hem Türkiye genelinde hem de Ordu ilimizde yine en çok tercih edilen parti konumundadır. AK Parti'den Ordu Milletvekili adayı olmak isteyen 67 arkadaşımızın her birine başarılar diliyorum" dedi.

İl Seçim İşleri Başkanı İbrahim Hekim, 67 isimden 57'sinin erkek, 6'sının kadın, 3'ünün 18-25 yaş arası genç, 1'inin de engelli olduğunu sözlerine ekledi. - ORDU