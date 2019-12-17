Ordu'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

17.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:20

Ordu'da, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantının Vali Vekili Ekrem Ballı başkanlığında, Valilik Salonunda organize edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ekrem Ballı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet ve kötü muamele bizleri derinden yaralamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, adı geçen kurumların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını öngörmektedir. Yasalarımızın ve eylem planının öngördüğü tedbir ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımızca kamu ve sivil toplum ayrımı olmaksızın eksiksiz yerine getirilecek, öngörülen tedbir ve müeyyideler eksiksiz uygulanacaktır. İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadelede başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlar işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu mücadelede yerini alacaktır."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ercan Okur'un da katılımcılara, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı hakkında bilgi sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA