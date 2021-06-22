Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi
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Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi

Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Büyükşehir Belediyesi, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Aile Destek Merkezi'nin kapılarını vatandaşlara açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Aile Destek Merkezi'nin kapılarını vatandaşlara açtı.

Büyükşehir Belediyesi, toplumun en küçük yapı taşı olan aileleri ilgilendirecek önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Mutlu aile hedefi ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi toplumun ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesine destek olmak için bünyesine Aile Destek Merkezi'ni de kattı.

Günümüzde birçok sorunla başetmek zorunda kalan, üstesinden gelemediklerini düşündükleri problemlerle desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar için açılan bu merkezde uzman psikologlar eşliğinde sorun tespitleri yapılarak tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Aile Destek Merkezine yapılan başvurular sonrası danışanlara evlilik öncesi ve evliliğe hazırlık sürecinde çıkabilecek problemler, eşler arası uyumsuzluk ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, anne-baba ve çocuk iletişimi, çocukluk ve ergenlik sorunları, sınav kaygısı; kaygı, stres, tükenmişlik, depresyon, mutsuzluk; fobiler, korkular; öfke kontrolü, panik atak, takıntı, aile içi şiddet, boşanma (öncesi-sonrası), boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri gibi konularda destek olunarak yaşam kaliteleri artırılacak.

Kimler yararlanabilecek?

Yetişkinler, ergenler, çiftler, ebeveynler, aile ve aile bireylerini oluşturan fertler, evlenecek olanlar Aile Destek Merkezi hizmetinden faydalanabilecek.

randevu sistemiyle çalışacak

Aile Destek Merkezi randevu sistemi ile çalışacak. Danışanlar başvurularını Ordu Büyükşehir Belediyesinin 444 10 52 numaralı çağrı merkezinden 2630 dahiliyi tuşlayarak randevu oluşturabilecek.

Uzman psikologlar danışmanlık hizmeti verecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kısa sürede projelendirilerek hayata geçirilen Aile Destek Merkezinin şehre kazandırıldığını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

"Güçlü toplumlar, güçlü ailelerin eseridir. Toplumumuzun en değerli hazinesi olan ailelerimizi korumak ve güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmalarına başlayarak projelendirdiğimiz Aile Destek Merkezini şehrimize kazandırdık. Onların üstesinden gelemedikleri konularda destek olmak için hayata geçirdiğimiz Aile Destek Merkezinde uzman psikologlarımız eşliğinde onlara danışmanlık hizmeti vereceğiz. İhtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabilecekler. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" - ORDU

Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi
Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi
Ordu'da Aile Destek Merkezi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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