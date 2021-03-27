Ordu'da ahırlar yenileniyor
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Ordu'da ahırlar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da ahırlar yenileniyor

Ordu'nun kırsal kesiminde geçerliliğini koruyan 'evlerin altında ahır' sistemi yavaş yavaş yerini modern ve hayvan refahına uygun şekilde inşa edilen ahırlara bırakıyor.

Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor

Ordu'nun kırsal kesiminde geçerliliğini koruyan 'evlerin altında ahır' sistemi yavaş yavaş yerini modern ve hayvan refahına uygun şekilde inşa edilen ahırlara bırakıyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği verildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda büyükbaş işletmelerinde 49 başa kadar, küçükbaş işletmelerinde 200 başa kadar tesislerin desteklendiğini belirten Yılmaz, çok sayıda müracaatın olduğunu kaydetti. Yılmaz, "2020 yılında 102 işletmemizin talebi uygun görüldü. Bu 102 adet işletmemizden 87 tanesi ahır, 8 tanesi de ağıl olmak üzere toplam 95 adedinin yapımı tamamlanırken 7 tanesinin inşaatı sürmektedir. Tamamlanan 95 işletmeye toplam 8,2 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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